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Суд розглядає оскарження ухвали про продовження тримання під вартою Коломойського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд розглядає оскарження ухвали про продовження тримання під вартою Коломойського
2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями
фото з відкритих джерел

Захисники подали клопотання про допит свідка – лікаря Коломойського. Клопотання суд задовільнив

У Київському апеляційному суді проходить слухання щодо справи олігарха Ігоря Коломойського. Там розглядають саме скаргу на продовження тримання бізнесмена під вартою.

Апеляційний суд у складі суддів Мельник В.В., Фрич Т.В., Юрдига О.С. розглядає оскарження ухвали судді Шевченківського райсуду від 27 жовтня про продовження тримання Коломойського під вартою.

На початку судового засідання підозрюваний та прокурор не були присутні у залі засідання. Суд оголосив перерву до прибуття усіх сторін.

Захисники подали клопотання про допит свідка – лікаря Коломойського. Клопотання суд задовільнив.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

До слова, раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Теги: Ігор Коломойський суд

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