Коломойський хотів вирватися з ізолятора СБУ, щоб обстежитися у «своєму» медцентрі

Наразі олігарх утримується в ізоляторі СБУ, що на провулку Аскольдів, 3А

З початку вересня впливовий бізнесмен перебуває під арештом в ізоляторі СБУ

Адвокат відомого олігарха Ігоря Коломойського намагався через суд змусити слідство невідкладно розглянути клопотання щодо медичного обстеження його клієнта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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На початку жовтня захисники планували перевезти Коломойського до Єврейського медичного центру «Джей Ем Сі», що у Дніпрі. Там підозрюваний олігарх хотів пройти медичне обстеження. Однак адвокатам треба було узяти відповідний дозвіл у детектива Бюро економічної безпеки і прокурора, які ведуть справу Коломойського. Натомість клопотання адвокатів було лише частково задоволено детективом Бюро економічної безпеки. Тому суд відмовився реагувати на скаргу захисту Коломойського і закрив провадження.

Разом із тим, 24 жовтня у залі суду адвокат Коломойського Олександр Лисак заявив, що у його підзахисного погіршився стан здоров’я у СІЗО. За його словами, йдеться про погіршення стану показників внутрішніх органів. Зокрема, в нирках Коломойського з’явився камінь. Також олігарх хворіє на панкреатит і цукровий діабет. Однак публічно немає підтвердження того, що Коломойського все ж возили до клініки у Дніпрі.

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За даними аналітичної системи Youcontrol, Єврейський медичний центр «Джей Ем Сі» належить громадянину США та Ізраїлю Шмуелю Камінецькому. Також цей чоловік є головним рабином Дніпра та Дніпропетровської області.

Крім цього, Камінецький був присутнім на суді, де розглядалося питання зміни запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, головний рабин повідомив суду про готовність узяти на поруки олігарха. Проте Феміда відмовила.

Треба наголосити, що, за даними відкритих джерел, Єврейський медичний центр «Джей Ем Сі» має стосунок до неформальної групи «Приват» бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Як повідомляв «Главком», 27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

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До слова, раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Наразі олігарх утримується в ізоляторі СБУ, що на провулку Аскольдів, 3А.

Нагадаємо, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Додамо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений. Пізніше Верховна Рада забрала депутатські мандати у Рабіновича і Васильковського.

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У листопаді 2022 року Геннадій Корбан подав до суду на Володимира Зеленського. Бізнесмен хоче визнати протиправним та нечинним указ президента України №502 від 18 липня 2022 року у частині припинення громадянства України щодо нього. Наразі розгляд справи триває.