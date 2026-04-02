Насіров сідає в тюрму: апеляція залишила вирок без змін

Єгор Голівець
фото: fightcorruptor/Telegram

Суд частково змінив рішення, але покарання у вигляді шести років позбавлення волі набрало чинності

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, який передбачає шість років позбавлення волі. Суд частково задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту, однак ключове рішення не змінив. Про це повідомляє «Главком». 

Зокрема, судді виключили з вироку посилання на свідчення колишньої посадовиці ДПС Людмили Солотви та перерахували термін попереднього ув’язнення, який зараховується до основного покарання.

Водночас решта вимог апеляційні скарги захисту Романа Насірова та Володимира Новікова була відхилена. Суд також залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту до розгляду в окремому провадженні цивільного позову «Укргазвидобування».

Таким чином, вирок ВАКС набрав законної сили. Насірова засуджено до шести років ув’язнення та штрафу у 17 тис. грн з позбавленням права обіймати посади на державній службі строком на три роки. Водночас Володимира Новікова виправдано.

Слідство встановило, що Насіров причетний до незаконного розстрочення податкового боргу та рентних платежів компаніям, пов’язаним із народним депутатом Олександром Онищенком. Унаслідок цих рішень держава зазнала збитків на суму близько 2 млрд грн.

Нагадаємо, що на зборах суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня Ігоря Строгого було обрано новим головою ВАКС. Ігор Строгий – чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

