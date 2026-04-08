Працівників Бучанського ТЦК було відправлено на фронт після корупційного скандалу

Андрій Євтушенко зробив заяву про Бучанський ТЦК
У Бучанському ТЦК відбулася повна заміна особового складу

Заступник начальника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Євтушенко повідомив, що після виявлення порушень увесь попередній керівний і рядовий склад установи перевели до бойових підрозділів. Про це він зауважив під час засідання Тимчасової слідчої комісії, передає «Главком».

За словами Євтушенка, рішення ухвалили після корупційного скандалу в серпні 2024 року, коли керівників Бориспільського і Бучанського ТЦК затримали за підозрою в отриманні хабарів за уникнення мобілізації. У результаті в Бучанському ТЦК відбулася повна заміна особового складу.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. з одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно. 

До слова, посадовиці Тульчинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Вінниччині повідомили про підозру у вимаганні грошей у матері загиблого військовослужбовця.

