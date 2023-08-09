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Ізоляція Криму: німецький експерт розповів про головний плюс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізоляція Криму: німецький експерт розповів про головний плюс
У Криму можуть статись додаткові проблеми
фото з відкритих джерел

Німецький експерт Юліан Репке вважає, що у Криму можуть початись заворушення через ізоляцію півострова 

Ізоляція Криму може призвести до соціального невдоволення мешканців півострова. Таку думку висловив експерт військовий оглядач Bild Юліан Репке.

Репке прокоментував нещодавні удари ЗСУ по Чонгарському та Генічеському мостах, які з'єднують тимчасово окупований Крим із материковою Україною. Як пише експерт, цим Київ «відрізає Крим від російських шляхів постачання». Рєпке нагадує, що зараз у Криму проживає не лише 2 млн громадян України, а й близько 500 тис. російських переселенців, які переїхали туди після 2014 року.

«Якщо постачання до Криму ще більше скоротяться через українські атаки, існує ризик виникнення дефіциту. Це, у свою чергу, може призвести до еміграції та заворушень проти російських окупантів», – пише експерт. Він нагадує, що вже зараз у деяких районах Криму обмежено водопостачання, на заправках закінчується паливо, а в магазинах порожні полиці.

Нагадаємо, у Криму сконцентрована одна з найбільших кількостей засобів ППО, які взагалі може собі дозволити Росія, однак це не допомагає. Останнім часом удари по окупованому Криму почастішали. Тепер росіяни мають значні проблеми із забезпеченням військових на південних напрямках. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зазначив, що на самому півострові настрій у росіян теж «не туристичний». Окупанти використовували Крим як головний логістичний хаб, проте через останні події це стає дедалі ризикованіше.

За словами Юсова, росіяни в Криму розуміють, що для них там немає жодного безпечного місця, де вони могли б заховатися. Це суттєво впливає на настрої особового складу.

До слова, у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Одним з дронів у районі Керчі пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. 

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Теги: розвідка Крим росія водопостачання росіяни

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