Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави

Адвокатка Крупи наголосила, що обставини, які розслідуються у кримінальному провадженні, не відповідають тим даним, які розповсюджені у ЗМІ

Адвокатка Крупи вважає підозру бездоказовою

Адвокатка керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи Анжеліка Моісєєва заявила, що рішення суду, який арештував її клієнтку з альтернативою застави у розмірі 500 млн гривень є незаконним та непомірним, а підозра у незаконному збагаченні бездоказовою. Про це йдеться у заяві юридичної фірми Golaw, яка представляє інтереси Тетяни Крупи.

«Рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 млн грн для Тетяни Крупи є незаконним, необґрунтованим та непропорційним. Сума застави у 500 млн є безпрецедентною та перевищує будь-які розумні межі. Це рішення порушує принципи пропорційності та справедливості, закріплені в національному законодавстві та міжнародних правових актах», – йдеться у заяві сторони захисту.

Адвокатка Крупи зазначила, що рішення суду також грубо порушує право підзахисної на визначення розумного розміру застави та є очевидно непомірним для неї.

Встановлення такого розміру застави, на думку адвоката, викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості судового рішення.

Крім того, захист вважає підозру керівниці МСЕК бездоказовою.

«Підозра, оголошена Тетяні Крупі, є необґрунтованою та не підкріплена жодними доказами. Сторона обвинувачення не надала суду доказів причетності моєї клієнтки до інкримінованого їй злочину, а саме повідомлення про підозру має очевидні юридичні дефекти», – зауважила адвокатка Моісєєва.

Вона наголосила, що обставини, які розслідуються у кримінальному провадженні, не відповідають тим даним, які розповсюджені у ЗМІ.

«Моя клієнтка завжди сумлінно виконувала свої професійні обов'язки, дотримуючись законодавства та етичних норм. Ми негайно підготуємо апеляційну скаргу на рішення суду та звернемося до апеляційної інстанції з вимогою скасувати це необґрунтоване рішення», – підкреслила юристка.

Захист впевнений, що апеляційний суд об'єктивно оцінить обставини справи та прийме законне та справедливе рішення.