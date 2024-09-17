Начальник служби перевезень КМДА отримав підозру

Вирішується питання щодо обрання посадовцю КМДА запобіжного заходу

Начальника комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників. Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників. За інформацією сервісу моніторингу «Опендатабот» з 18 січня 2023 року начальником комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) є Олександр Шимко.

«До повноважень цього комунального підприємства належить проведення перевірок перевізників та складання документів про відповідність чи невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень у столиці», – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець забезпечив безпідставне проведення перевірок одного з перевізників та за їх результатами було складено документи про невідповідність транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. Таким чином посадовці створювали умови для отримання від підприємця хабаря.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження було повідомлено про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та керівнику приватного транспортного підприємства, зазначають у прокуратурі.

Під час досудового розслідування слідчі задокументували низку фактів отримання цими посадовими особами неправомірної вигоди від перевізників на загальну суму 280 000 грн.

Нагадаємо, начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління отримав підозру через привласнення понад 10 млн грн, які було виділено на оборон