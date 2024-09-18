У Львові відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію

Це одна з небагатьох медустанов в Україні, у яких дітям роблять трансплантацію кісткового мозку та пересадку нирок

Дружина президента Олена Зеленська разом із лордом Ешкрофтом відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію при Клінічному центрі дитячої медицини у Львові. Про це перша леді повідомила у соцмеражах.

«Разом із лордом Ешкрофтом – партнером Фундації і донором проєкту – відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію при Клінічному центрі дитячої медицини у Львові», – розповіла Зеленська.

Вона відзначила, що з перших днів повномасштабного вторгнення саме Львівщина стала евакуаційним хабом для важкохворих дітей з усієї країни: понад 1600 маленьких пацієнтів безпечно й оперативно виїхали звідси на лікування за кордон. Але і львівські медичні можливості невпинно розширюються. Щоб надавати допомогу ще більшій кількості пацієнтів, дві провідні дитячі лікарні Львова – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр та Охматдит – об’єдналися в єдиний Клінічний центр дитячої медицини.

Це одна з небагатьох медустанов в Україні, у яких дітям роблять трансплантацію кісткового мозку та пересадку нирок. А ще це один із найпотужніших закладів у галузі дитячої онкології та гематології, органної трансплантології та орфанних дитячих захворювань.

«Щороку тут стаціонарно лікують понад 20 тисяч дітей. Але бактеріологічна лабораторія центру потребувала модернізації, щоб іще оперативніше та якісніше допомагати таким важким пацієнтам. Для цих дітей навіть найменша інфекція може бути смертельно небезпечна, тому так важливо забезпечити їм якісну допомогу», – зауважила перша леді.

За її словами, тепер завдяки модернізованій лабораторії та новому обладнанню можна проводити дослідження на найвищому міжнародному рівні. Це дасть змогу якісно діагностувати майже 18 тисяч пацієнтів щороку.