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Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою
Захист підозрюваного просить змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслету
фото: Катерина Олійник, «Еспресо»

Адвокати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка просили скасувати ухвалу Галицького районного суду Львова

Сьогодні, 8 жовтня, у Львівському апеляційному суді розглядалася чергова апеляційна скарга адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка.  Про це повідомляє кореспондентка «Еспресо» з зали суду.

Як повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон – це тримання під вартою без права на заставу до 17 листопада. 

Адвокати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслава Зінченка просили скасувати ухвалу Галицького районного суду Львова, який продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 листопада 2024 року без права внесення застави. Захист підозрюваного просив змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслету.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон.

Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. 

До слова, матір підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Олена Зінченко заявила, що жодного прямого доказу винуватості її сина В'ячеслава немає. Олена Зінченко додала, що її син до суду не знав мовознавицю Ірину Фаріон. Журналісти запитали мати підозрюваного, яким буде фінал суду, на що вона відповіла, що  її «Славіка відпускають, це точно».

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Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

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