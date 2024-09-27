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Львівський псевдоактивіст Стахів проігнорував виклик до суду: засідання перенесено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Львівський псевдоактивіст Стахів проігнорував виклик до суду: засідання перенесено
Стахіва двічі викликали до суду, куди він обидва рази не з’явився
фото з відкритих джерел

Раніше Стахів отримав підозру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство

Львівський псевдоактивіст та блогер Остап Стахів не з’явився на судове засідання у Галицький районний суд Львова. Його перенесли на 30 вересня. Про це повідомляє Суспільне.

За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності. 

Як зазначив суддя, Стахів не з’явився до суду, бо його викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Тоді прокурор заявив клопотання щодо приводу Стахіва, але суд не задовольнив його, аргументуючи це тим, що неявка була з поважної причини. Потім Стахів надіслав до суду клопотання про відвід слідчого, але отримав відмову.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу.

У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

Теги: активісти Львів суд

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