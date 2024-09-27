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Вбивство Фаріон. Свідки розповіли, як підозрюваний поводився на курсах БПЛА

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Вбивство Фаріон. Свідки розповіли, як підозрюваний поводився на курсах БПЛА
Нині В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року
фото з відкритих джерел

За чотири місяці до умисного вбивства 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко відвідував курси з керування дронами

У справі вбивства мовознавиці і колишнього нардепа Ірини Фаріон з’явилися свідчення осіб, котрі бачили підозрюваного В’ячеслава Зінченка на курсах із навчання керування БПЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За словами інструктора міліарної академії «Дронаріум», протягом 11-15 березня 2024 року В’ячеслав Зінченко відвідував курс навчання із керування дронами. Очевидець охарактеризував підозрюваного як мовчазного. Бачив, як Зінченко спілкувався виключно з напарником, і тільки через те, що потребувало у виконані поставлених задач. З представниками Академії Зінченко не підтримував і не підтримує зв’язків.

Інший свідок повідомив правоохоронцям, що на курсах із БПЛА займався у парі з підозрюваним у вбивстві Фаріон. Після закінчення навчання напарник не списувався і не спілкувався по телефону чи у будь-яких месенджерах із Зінченком. І додав, що під час навчання підозрюваний мало спілкувався з іншими особами, був дуже мовчазним. Говорив В’ячеслав Зінченко з колегами по курсу лише тоді, коли виникали запитання на практичних чи теоретичних заняттях.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Міліарна академія «Дронаріум» створено у січні 2024 року. Директором та власником вказано мешканця Слов’янська Донецької області Руслана Бєляєва.

Як повідомляв «Главком», 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

Під час цього засідання прокурор повідомив, що станом на 19 вересня не знайдено знаряддя вбивства Ірини Фаріон. Окремо у цій справі проводиться низка експертиз, які можуть бути завершено у жовтні-листопаді 2024 року.

Крім цього, Галицький районний суд Львова продовжив термін досудового розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон до 26 січня 2025 року.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як відомо, Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».

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Теги: Ірина Фаріон війна дрон навчання вбивство суд кримінал

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