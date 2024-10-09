У Києві чоловік розбив вітрину аптеки, аби йому продали заспокійливе: який вирок виніс суд

Чоловік безпричинно вдарив кулаком по склу касової зони, розбив його, а потім втік з місця події

Обвинувачений подав письмову заяву, в якій зазначив, що повністю визнає свою провину

У Києві перед судом постав чоловік, який з погрозами та нецензурною лексикою вимагав продати йому заспокійливий препарат. Згодом він розбив вітрину касової зони кулаком та втік з місця події. Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У матеріалі судової справи зазначили, що інцидент трапився 11 вересня 2024 року. Чоловік зайшов до аптеки та почав з погрозами та лайкою вимагати продати йому заспокійливий препарат. Раптом він безпричинно вдарив кулаком по склу касової зони, розбив його, а потім втік з місця події.

Правоохоронці кваліфікували його злочин, як хуліганство за ч. 1 ст. 296 ККУ. Обвинувачений подав письмову заяву, в якій зазначив, що повністю визнає свою провину.

У суді визнали щире каяття підсудного та врахували, що він не мав судимостей раніше, але з 1999 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога через розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних та інших психоактивних речовин.

Тож чоловіку призначили покарання у вигляді відбування покарання з встановленням іспитового строку терміном на один рік.

Нагадаємо, у Києві розгніваний чоловік розгромив приймальне приміщення Міністерства соціальної політики. Як зазначається, чоловік зайшов до приймальні громадян Міністерства та зненацька почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії брутальною лайкою.

У подальшому з’ясувалось, що чоловік в Києві перебуває проїздом. На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований. Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні.