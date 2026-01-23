Депутати пропонують присвоїти Героя України загиблому ексочільнику «Укренерго» Брехту

Олексій Брехт загинув під час відновлення пошкодженого енергообʼєкта

Народні депутати закликали президента України Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України колишньому очільнику «Укренерго» Олексію Брехту. Нещодавно він закинув під час відновлення одного з пошкоджених енергообʼєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови.

Згідно з опублікованим документом, проєкт постанови зареєстрували Людмила Буймістер, Анна Скороход, Андрій Жупанин, Андрій Герус, Михайло Волинець, Роман Мулик, Інна Совсун та Максим Хлапук.

Нагадаємо, колишній виконувач обов’язків голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт загинув 21 січня під час відновлювальних робіт на одному з енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок масованої атаки РФ. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в «Укренерго».

Як повідомляло «Укренерго», Брехт декілька днів особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів. У кар’єрі енергетика було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби.

В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови правління компанії.

23 січня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання.