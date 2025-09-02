Батько Андрія Парубія: Він змалку ненавидів усе московське і мріяв про українську державу

На Личаківському кладовищі триває прощання з Андрієм Парубієм

Під час прощання з Андрієм Парубієм на Личаківському цвинтарі зворушливу промову виголосив його батько, Володимир Парубій. Він згадав про сина ще у дитинстві та відзначив, що Андрій Парубій не мав прихильності до російської мови ще дитиною. Про це повідомляє «Главком».

«Я вдячний всім вам, що ви прийшли вшанувати його пам’ять. Він це знає, і йому легше, знаючи, що ви всі готові продовжити його справу», – звернувся до присутніх батько загиблого.

Він згадав дитинство сина та його глибоку українську свідомість ще з юних років:

«Я був з ним найдовше – від самого дитинства. Вся наша родина любила його. Він був дуже енергійний, і змалку ненавидів усе московське. Коли ми переїхали до Львова, у будинку жило багато неукраїнців. І коли він почув ту мову – був розстроєний. Він не міг її сприймати».

Батько поділився, що глибокий патріотизм Андрія був закладений у родині поколіннями:

«Він чув від діда: «Здобудеш українську державу, або загинеш за неї». Його дід пройшов страшні концтабори. Найстарший син у нашій родині був в УПА, ще один теж був в УПА і теж відбув покарання. Але ніхто не зламався і не відступив. І нині загинув син – Андрій».

Володимир Парубій також згадав маловідомий бік життя сина:

«Він писав вірші, але читав їх тільки мені, бо соромився. Пізніше публікував у журналі. Він писав про Україну. Був талановитим публіцистом, писав багато статей. Той біль, який описував Андрій, – це біль, який проживали наші родичі».

Ці слова стали однією з найемоційніших частин церемонії прощання.

Як відомо, на Личаківському цвинтарі у Львові триває останнє прощання з Андрієм Парубієм – політиком, державником і одним із символів українських революцій. Церемонія на кладовищі стартувала з виконання Державного Гімну України. Присутні вшанували пам’ять загиблого стоячи, з прапорами.

Після загальноміської церемонії на площі Ринок та чину похорону у соборі Святого Юра, траурна процесія вирушила до Личаківського кладовища.

Проводити Андрія Парубія в останню путь прийшли родина, близькі друзі, соратники по Майдану, чинні та колишні високопосадовці, а також тисячі українців.

Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман поділився спогадами про Андрія Парубія під час церемонії прощання у Львові.

«Ми познайомилися більше 10 років тому, ми працювали разом. Коли він був спікером, я ним пишався, бо він міг відстоювати дуже важливі речі для держави», – сказав Гройсман.

Він підкреслив, що особисто вважав Парубія гідним і відданим українцем:

«Мені пощастило бути з ним знайомим. Він був українцем, який боровся за державу. Це викликало велику шану».

Парубій буде похований на полі почесних поховань Личаківського кладовища – поруч з іншими героями сучасної України.

Політик загинув 30 серпня. Він був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, очолював «Самооборону Майдану», обіймав посади секретаря РНБО та голови Верховної Ради, а останні роки працював народним депутатом від «Європейської Солідарності».

Раніше у архикатедральному соборі Святого Юра відбувся чин похорону.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій (народився 1971 року у Львові) – український політик, історик, один із співзасновників партії «Народний рух», активний учасник Революції на граніті, Помаранчевої революції та Майдану.

Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».

В 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».

У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

О 12:00 у архикатедральному соборі Святого Юра розпочався чин похорону. Ще зранку там відбулася заупокійна служба, на якій були присутні родичі, друзі, колеги та політичні соратники політика.