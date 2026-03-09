Стрілянина посеред Львова: опубліковано кадри зухвалого нападу

Сама подія сталася у Львові 8 березня

Правоохоронці виклали у мережу світлини моменту стрілянини, яка сталася напередодні, 8 березня, у Львові. Відомо, що зловмисник під час конфлікту почав стріляти у перехожого з травматичної зброї, інформує «Главком».

Сам момент стрільби та розкидані після неї гільзи оприлюднила поліція.

Зловмисник здійснив кілька пострілів в сторону опонента з травматичної зброї фото: Нацполіція України

Правоохоронці розповіли, що напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі Львова.

Відомо також, що між 44-річним військовослужбовцем виник конфлікт з перехожим – мешканцем Львова віком 41 рік, під час якого старший з чоловіків здійснив кілька пострілів в сторону опонента з травматичної зброї, влучивши йому в ділянку живота.

В подальшому медики діагностували у потерпілого вогнепальні поранення черевної порожнини. Стрілець з місця події втік, у подальшому правоохоронці встановили, що під час конфлікту він був напідпитку.

«Главком» також писав, що потерпілий отримав вогнепальні поранення черевної порожнини, на даний час він перебуває під наглядом лікарів, загрози життю немає. За скоєне стрільцю загрожує покарання – до семи років позбавлення волі.