Російські війська вдарили по Дніпру: на підприємстві спалахнула пожежа
Наслідки атаки уточнюють, інформації про постраждалих наразі немає
Російські війська завдали удару по Дніпру ввечері 9 листопада. Унаслідок атаки на одному з підприємств міста виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
«Ворог завдав удару по Дніпру. Сталася пожежа на підприємстві. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо», – зазначив очільник області.
Наразі подробиць щодо масштабу займання та пошкоджень підприємства немає. Також офіційно не повідомляли, яким саме озброєнням російські війська атакували місто.
Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада російські війська також атакували підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа, а двоє чоловіків віком 38 та 57 років дістали уламкові поранення. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Крім того, 6 листопада «Главком» повідомляв про російський удар по Кам'янському. Тоді внаслідок атаки загорівся спортивний комплекс, а 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
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