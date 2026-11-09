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Російські війська вдарили по Дніпру: на підприємстві спалахнула пожежа

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські війська вдарили по Дніпру: на підприємстві спалахнула пожежа
Пожежа після російського удару по Дніпру 9 листопада
Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки уточнюють, інформації про постраждалих наразі немає

Російські війська завдали удару по Дніпру ввечері 9 листопада. Унаслідок атаки на одному з підприємств міста виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Сталася пожежа на підприємстві. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо», – зазначив очільник області.

Наразі подробиць щодо масштабу займання та пошкоджень підприємства немає. Також офіційно не повідомляли, яким саме озброєнням російські війська атакували місто.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада російські війська також атакували підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа, а двоє чоловіків віком 38 та 57 років дістали уламкові поранення. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

Крім того, 6 листопада «Главком» повідомляв про російський удар по Кам'янському. Тоді внаслідок атаки загорівся спортивний комплекс, а 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

 
 

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Теги: ракетна атака росіяни Дніпро Дніпропетровщина

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