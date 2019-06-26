У Харкові педофіла-рецидивіста засудили до чотирьох років ув'язнення



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Вирок суду ще не набрав чинності, оскільки йде термін апеляційного оскарження

Чоловік чіплявся до дітей біля школи і робив їм непристойні пропозиції

Комінтернівський районний суд Харкова виніс вирок 55-річному чоловікові, звинуваченому в розбещенні неповнолітніх.

Про це у вівторок повідомила пресслужба регіональної прокуратури.

Чоловіка визнали винним і засудили до чотирьох років позбавлення волі.

За даними слідства, в грудні минулого року чоловік чіплявся до дітей біля школи і робив їм непристойні пропозиції. У двох випадках чоловік показав підліткам свій статевий орган. Діти повідомили про це співробітникам школи, які, своєю чергою, звернулися в поліцію.

У прокуратурі зазначили, що чоловік раніше вже був судимий за розбещення своєї дитини. Він відбув покарання з 2012 по 2017 рік.

Новий вирок суду ще не набрав чинності, оскільки йде термін апеляційного оскарження.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.