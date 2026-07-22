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У Кам'янці-Подільському водій маршрутки домагався 12-річної дівчинки

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Кам'янці-Подільському водій маршрутки домагався 12-річної дівчинки
фото з відкритих джерел

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його

Поліція Хмельниччини затримала водія маршрутного автобуса в Кам'янці-Подільському за підозрою у розбещенні неповнолітньої. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Кам’янець-Подільське районне управління поліції.

«Подія сталася 20 липня у Камʼянці-Подільському. 12-річна місцева жителька зайшла у маршрутний автобус, однак, зрозумівши, що помилилась, запитала водія, як доїхати до потрібного їй району міста. Замість того, аби допомогти дитині, 64-річний водій почав спонукати її до інтимної розмови та пропонував особисту зустріч для сексуальних цілей», – повідомляють в поліції.

«Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Камʼянець-Подільської окружної прокуратури фігуранту буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадуємо, завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці. Зловмиснику інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх.

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Теги: Хмельниччина слідство водій чоловік автобус

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