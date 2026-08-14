Напідпитку «виховував» підлеглого: на Франківщині працівник ТЦК побив солдата

Офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі

Працівники Державного бюро розслідувань затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП в Івано-Франківській області, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посадовець застосував фізичну силу до підлеглого військовослужбовця, унаслідок чого потерпілий потрапив до лікарні та потребує операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

Інцидент стався 13 серпня близько 05:00. До медичного закладу доставили 45-річного військового зі Львова, який повідомив, що зазнав травми від дій заступника начальника роти безпосередньо у приміщенні районного ТЦК та СП.

«За даними слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив «виховати» солдата, який у цей час ніс службу в наряді. Він принижував підлеглого, демонстрував свою зверхність та застосував до нього фізичну силу. У результаті військовослужбовець отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Для проведення операції його направили до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.

Перебування офіцера в стані сп’яніння підтвердили як свідки, так і результати освідування, яке зафіксувало 0,69 проміле алкоголю.

Працівники ДБР опитали свідків, провели слідчі експерименти й вилучили службову та медичну документацію. Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі ДБР подало клопотання до суду щодо тримання підозрюваного під вартою, а досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому РТЦК СП шпиталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Чоловік помер через закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа, а також через крововилив під оболонку та у речовину головного мозку. За даними правоохоронців, його могли бити тупим предметом.