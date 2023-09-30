У Харкові суд виніс вирок чоловіку за секс із незнайомкою на газоні біля кафе

Суд визнав харків’янина винним та ув’язнив на два роки,але звільнив його від відбування покарання, давши рік умовно

Обвинувачений на судовому засіданні визнав свою вину та розкаявся

Дзержинський районний суд Харкова розглянув справу щодо чоловіка, який із незнайомою йому жінкою зайнявся сексом на газоні біля кафе на очах перехожих. Про це йдеться у вироку суду від 21 вересня.

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Суд встановив, що у жовтні 2018 року близько 16:00 чоловік був на терасі кафе разом із жінкою, особу якої не встановили. Водночас матеріали щодо неї виділили в окреме провадження.

Далі харків’янин разом із жінкою «почали вчиняти дії, спрямовані на здійснення статевого акту неприродним шляхом». У цей момент до них підійшов офіціант і сказав, що так робити у громадському місці заборонено.

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Після цього пара вийшла з кафе й пішла на газон, розташований навпроти магазину дитячих іграшок. Там вони, «виражаючи явну неповагу до суспільства» і з «винятковим цинізмом», почали займатися сексом, йдеться у матеріалах справи.

Чоловік та жінка «почали роздягатися та вчиняти статевий акт природним і неприродним шляхом, на очах перехожих, зокрема й малолітніх дітей. Своїми діями вони викликали обурення перехожих та людей, що працювали поряд».

Тож очевидці викликали поліціянтів, які приїхали і припинили секс. Суд встановив, що хуліганські дії чоловіка та жінки тривали близько 30 хвилин.

Обвинувачений на судовому засіданні визнав свою вину та розкаявся. Чоловік пояснив, що справді вживав алкоголь, яким його пригостила незнайома дівчина. Після сексу на газоні він її більше не бачив і не знає, де вона перебуває зараз.

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«Після того, як вони познайомилися, дівчина стала пропонувати йому вступити у статевий акт і почала демонструвати готовність до статевого акту, при цьому торкалася статевих органів», – пояснював фігурант.

За словами чоловіка, після зауваження офіціанта вони покинули кафе й пішли на газон, що був поруч. Обвинувачений каже: розумів, що «вчиняв неправильні речі, що поруч були перехожі, проте на прохання дівчини все ж таки продовжив статевий акт».

У суді обвинувачений просив «поставитися з розумінням до вказаної ситуації». Також він сказав, що нині перебуває в реабілітаційному центрі, «молиться, працює, поборов шкідливі звички вживання алкоголю й тютюну».

Суд визнав харків’янина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України та ув’язнив на два роки. Але звільнив його від відбування покарання, давши рік умовно. Цей вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, у Франківському районному суді Львова пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.