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Ракетний удар по Харкову: куди влучили загарбники

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову: куди влучили загарбники
У Харкові на місці влучання ворожої ракети спалахнула пожежа
фото: ДСНС (ілюстративне)

Росіяни вдарили по місту ракетами С-300

Російські окупанти в ніч на 17 вересня влучили у будівлю цивільного підприємства у Харкові. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За даними очільника регіону, приблизно о 00:30 окупанти завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет зенітно-ракетного комплексу С-300.

Росіяни поцілили в будівлю цивільного підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей. 

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 17 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Крім того, на світанку вибух прогримів і в Одесі. Також ворожу ракету було збито над Дніпропетровщиною.

Теги: Харків російська ракета пожежа

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