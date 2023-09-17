Ракетний удар по Харкову: куди влучили загарбники

У Харкові на місці влучання ворожої ракети спалахнула пожежа

Росіяни вдарили по місту ракетами С-300

Російські окупанти в ніч на 17 вересня влучили у будівлю цивільного підприємства у Харкові. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За даними очільника регіону, приблизно о 00:30 окупанти завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет зенітно-ракетного комплексу С-300.

Росіяни поцілили в будівлю цивільного підприємства. На місці влучання спалахнула пожежа. Про постраждалих наразі не повідомляється.

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Нагадаємо, що вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Українські сили оборони знищили 12 із 16 ворожих цілей.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 17 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Крім того, на світанку вибух прогримів і в Одесі. Також ворожу ракету було збито над Дніпропетровщиною.