У Хмельницькому чоловік підірвав гранату на вулиці: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Хмельницькому чоловік підірвав гранату на вулиці: є постраждалі
Внаслідок вибуху чоловік втратив руку
За попередніми даними, 45-річний чоловік підірвав у дворі будинку предмет, схожий на гранату

У Хмельницькому поліція з'ясовує обставини вибуху, що стався на вулиці Зарічанській близько 19:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт поліції в Хмельницькій області.

За попередніми даними, 45-річний чоловік підірвав у дворі будинку предмет, схожий на гранату. Внаслідок вибуху він втратив руку. Осколкові поранення також дістав 29-річний перехожий.

Обидвох постраждалих госпіталізували. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Як повідомлялося, російський агент, який готував теракти проти українських військових у Хмельницькому, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це пише «Главком» з посиланням на Службу безпеки (СБУ).

Замовлення російських спецслужб, як встановило розслідування, виконував 32-річний місцевий житель, який має судимості за крадіжки та збут наркотиків.

Під час пошуку «легких заробітків» він потрапив до уваги керівника «відділу управління ФСБ по Республіці Крим», який згодом завербував рецидивіста.

Нагадаємо, завербовані диверсанти планували спершу підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК у Миколаєві. Коли ж на місце події прибудуть екстрені служби, повинна була спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч. Про це пише «Главком» з посиланням на СБУ.

Підготовкою теракту, у якому готувалися вбити максимальну кількість людей, займалися двоє російських агентів. Вони, як зазначається, діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора. 

Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який мав спорядити вибухові пристрої та закласти їх у схрони.

