У Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони

Під час обшуків у затриманої вилучено шпигунське обладнання і смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби окупантів отримати інформацію про оборонну інфраструктуру на заході України. За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримано агентку ФСБ, яка шпигувала за пунктами базування українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурантка одержала вороже завдання на встановлення замаскованих відеокамер напроти місцевих будівель, де могли перебувати воїни Сил оборони. Після активації пристроїв вона мала надати до них віддалений доступ для російських спецслужбістів. За допомогою «відеопасток» окупанти сподівались відстежити і в режимі онлайн скоригувати повітряні удари по українських оборонцях.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агентку на першій спробі встановлення шпигунського обладнання біля військового об’єкта. За даними слідства, замовлення РФ виконувала 60-річна місцева жителька, яка потрапила у поле зору окупантів, коли відвідувала державу-агресорку ще до початку повномасштабної війни.

Встановлено, що на початку цього року на жінку в Телеграмі «вийшов» співробітник ФСБ і запропонував їй співпрацю в обмін на сприяння у виїзді до країни-агресора. Після вербування агентка придбала через інтернет відеокамеру та орендувала приміщення на верхньому поверсі офісного центру нібито для надання косметичних послуг.

Потім фігурантка облаштувала на підвіконні відеопристрій з дистанційним доступом для ФСБ. Під час обшуків у затриманої вилучено шпигунське обладнання і смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

До слова, Служба безпеки України у Києві затримала ще одного російського агента. Ним виявися завербований ворогом 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.