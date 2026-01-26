Головна Техно Телеком
За час великої війни сталося понад 14 тис. масштабних кібератак на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За час великої війни сталося понад 14 тис. масштабних кібератак на Україну
У 2025 році кіберфахівці Служби відбили понад 3 тис. ворожих кібератак на українські системи
колаж: glavcom.ua

Встановлено, що переважна більшість російських атак мали на меті знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств

З початку повномасштабного вторгнення РФ фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 14 тис. масштабних кібератак та кіберінцидентів на ресурси центральних органів влади та критичної інфраструктури України. Про це повідомив керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі «Кіберщит України», передає «Главком».

«ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам РФ, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням. Вони регулярно атакують Україну і за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тис. таких спроб. По-друге, ми активно протидіємо ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізуємо так звані ІПСО, які Росія активно проводить як стосовно України, так і держав-партнерів», – зазначив Карастельов.

За словами очільника Департаменту кібербезпеки, у 2025 році кіберфахівці відбили понад 3 тис. ворожих кібератак на українські системи. Встановлено, що переважна більшість російських атак мали на меті знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей.

«Важливо, що ми не тільки захищаємося. СБУ та наші побратими із Сил оборони проводять системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі про це ми наразі не можемо розголошувати. Важливо знати, що ДКІБ СБУ робить усе, аби захистити інформаційний і цифровий простір нашої держави», – підсумував Карастельов.

Нагадаємо, раніше офіційний сайт Сил територіальної оборони ЗСУ було зламано. Зловмисники опублікували інформацію на ресурсі, яка не відповідає дійсності.

