Затримано агента РФ, який готував теракти у чотирьох регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За наявною інформацією, окупанти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони. Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.

«Після вербування агент отримав від ГРУ РФ координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з РФ. Здебільшого такі «локації» знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови», – йдеться у повідомленні.

Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від ГРУ РФ.

Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках. На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента. Під час обшуків у фігуранта також вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка та слідчі Служби безпеки завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт на агента ФСБ, який у липні цього року готував теракт у Львові. За матеріалами справи, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців.