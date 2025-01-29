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У Києві інженерка лікарні переплатила за проєкт ремонту укриття понад 230 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві інженерка лікарні переплатила за проєкт ремонту укриття понад 230 тис. грн
Дії інженерки завдали збитків бюджету столиці у розмірі 230 тис. грн
фото з відкритих джерел

У 2023 році лікарня уклала за завищеними цінами договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капремонту укриття  

У Києві повідомлено про підозру провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12, дії якої завдали збитків бюджету столиці у розмірі 230 тис. грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура

Повідомляється, що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12 за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

Органами прокуратури вдалося встановити, що з одним із товариств у 2023 році було укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття у лікарні.

Висновком економічної експертизи встановлено, що виконавець проєкту завищив вартість робіт з його виготовлення на понад 230 тис. грн, внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на вказану суму. 

Згідно з оголошенням у електронній системі публічних закупівель Prozorro, укриття в будівлі лікарні  на вулиці Професора Підвисоцького, 4А, мали оновити до 20 жовтня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі – 30 млн 950 тис. грн.

Нагадаємо, на Білоцерківщині начальниця відділу освіти, молоді та спорту розтратила бюджетні кошти під час виконання ремонту харчоблоку одного з ліцеїв. За скоєне підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі встановили, що посадовиця, будучи службовою особою, попри виявлені зловживання, підписала акти робіт. Вказані документи були узгоджені з попереднім керівником відділу освіти, який завдав збитків громаді у майже чверть мільйона гривень. Згодом, після призначення на посаду керівниці відділу освіти, молоді та спорту, фігурантка продовжила злочинну діяльність свого попередника під час капітального ремонту приміщення харчоблоку в навчальному закладі.

Раніше повідомлялося, що через ремонт підпірної стінки у парку «Позняки» зі збитками у майже 900 тис. гривень повідомлено про підозру підприємцям та посадовцю КО «Київзеленбуд». За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів керівниці приватної фірми, її чоловіку – засновнику цієї фірми та колишньому заступнику начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (ч. 5 ст. 191 КК України). Встановлено, що під час проведення робіт ціни на окремі будівельні матеріали були завищені, деякі роботи не відповідали проєктно-технічній документації, крім того, за певні роботи заплатили двічі. Таким чином сума збитків, завданих бюджету столиці, становить майже 900 тис. гривень. Трьом особам повідомлено про підозру.

Також  у Києві судитимуть посадовицю КП «ШЕУ Святошинського району», яка на 11 млн грн закупили дорожню сіль не тієї якості. Як встановило досудове розслідування, у листопаді 2023 року комунальне підприємство та приватна організація уклали договір на постачання дорожньої солі.

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Теги: лікарня прокуратура виготовлення Київ ремонт укриття

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