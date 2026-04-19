Між підлітками виник конфлікт, у ході якого хлопець вистрелив з пневматичного пістолета у бік дівчини

Медики намагаються врятувати потерпілій зір

У Кривому Розі поліція затримала 18-річного хлопця, який поцілив у дівчину з пневматичного пістолета. У результаті стрілянини 16-річна потерпіла отримала травму ока, її госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Поліція отримала повідомлення про інцидент 17 квітня близько 20:40. Правоохоронці прибули на місце події і встановили, що між підлітками виник конфлікт, у ході якого хлопець вистрелив з пневматичного пістолета у бік дівчини.

У Кривому Розі юнак вистрілив в око 16-річній дівчині фото: Поліція Дніпропетровської області

У фігуранта вилучили знаряддя злочину, його затримали.

Зараз вирішується питання стосовно повідомлення хлопцю про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними криворізького видання «Свої», причиною сварки могло бути нерозділене кохання. Заступник директора КП «Міський тролейбус» розповів журналістам, що інцидент стався на автобусній зупинці.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.