У Кривому Розі юнак вистрілив в око 16-річній дівчині
Медики намагаються врятувати потерпілій зір
У Кривому Розі поліція затримала 18-річного хлопця, який поцілив у дівчину з пневматичного пістолета. У результаті стрілянини 16-річна потерпіла отримала травму ока, її госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Поліція отримала повідомлення про інцидент 17 квітня близько 20:40. Правоохоронці прибули на місце події і встановили, що між підлітками виник конфлікт, у ході якого хлопець вистрелив з пневматичного пістолета у бік дівчини.
У фігуранта вилучили знаряддя злочину, його затримали.
Зараз вирішується питання стосовно повідомлення хлопцю про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
За даними криворізького видання «Свої», причиною сварки могло бути нерозділене кохання. Заступник директора КП «Міський тролейбус» розповів журналістам, що інцидент стався на автобусній зупинці.
