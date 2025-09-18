Головна Світ Соціум
В Європі подвоїлася кількість заяв про зникнення дітей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
В Європі подвоїлася кількість заяв про зникнення дітей
Найчастіше зникають дівчатка
фото із відкритих джерел

Найбільшому ризику піддаються діти підліткового віку – від 12 до 16 років

У період з 2023 по 2024 рік Європейська федерація з пошуку зниклих дітей та дітей, які зазнали сексуальної експлуатації (MCE), отримала понад 124 000 віртуальних заяв про зникнення дітей. Це майже вдвічі більше, ніж у попередньому році. Про це пише «Главком» із посиланням на  Euronews.

Згідно з доповіддю, що охоплює дані з 22 європейських країн, найбільшому ризику піддаються діти підліткового віку – від 12 до 16 років. 

За даними звітів, 67% випадків зникнень пов'язані з дітьми, які втекли з дому або дитячих закладів. Найчастіше причинами стають сімейні проблеми, зловживання алкоголем, наркотиками, а також психічні розлади. Важливо зазначити, що шість із десяти дітей-втікачів – це дівчатка. Однак у федерації припускають, що щодо хлопчиків випадки зникнень можуть менш охоче реєструватися.

Хоча більшість дітей знаходять протягом тижня (78%), а 15% – протягом місяця, у доповіді MCE згадується один трагічний випадок, коли дитину знайшли мертвою. 

Кількість випадків зникнень дітей-мігрантів також зросла, досягнувши 7% від загальної кількості. Ці діти, переважно віком від 12 до 17 років, найчастіше прибувають з Марокко, Афганістану, Алжиру та Сирії. Дослідження Lost in Europe показує, що з 2021 по 2023 рік в ЄС зникли безвісти понад 50 тисяч дітей-мігрантів, які не супроводжувалися дорослими.

MCE попереджає про недостатність даних для повного розуміння масштабу цієї проблеми, що обмежує можливості для ефективної допомоги.

Нагадаємо, житель Київщини з родиною приїхав відпочити на Одещину, але згодом сталась тривожна ситуація. Чоловік звернувся до поліції та повідомив, що його п'ятирічний син зник на пляжі.Дитина промандрувала близько 8 кілометрів пляжем від батьків. Маленького мандрівника передали батькам, тепер він у безпеці.

