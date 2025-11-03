Головна Скотч Життя
Французький пенсіонер-велосипедист вижив після падіння зі скелі завдяки вину

Французький велосипедист вижив три дні після падіння з 40-метрової ущелини
фото: britannica.com

Дорожні робітники знайшли велосипед і врятували пенсіонера

У Франції 77-річний велосипедист, який впав з 40-метрової скелі, провів на дні ущелини три дні і вижив завдяки кільком пляшкам червоного вина, які він віз із магазину. Як пише «Главком» із посиланням на Metro, інцидент стався поблизу Сен-Жюльєн-де-Пуент на півдні Франції.

Чоловік повертався додому з магазину, не впорався з керуванням велосипедом і зірвався в ущелину з висоти 40 метрів. Він кликав на допомогу, але його криків ніхто не почув.

Пенсіонер три дні пролежав у холоді й вогкості. Кілька разів він намагався вибратися, але падав у струмок. Дивом уціліла при падінні їжа та кілька пляшок червоного вина, купленого в магазині, стали єдиним джерелом підтримки життєдіяльності пенсіонера.

Чоловіка врятували співробітники пожежної служби після того, як дорожні робітники помітили раму його велосипеда. У пенсіонера виявили лише кілька дрібних травм та легку гіпотермію. Лікарі назвали його «дуже міцним» чоловіком.

До слова, у Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Трапилося це у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській. Правоохоронці додають, що наразі встановлюють всі обставини події. Попередньо відомо, що чоловік наважився на такий відчайдушний крок з метою самогубства – не хотів жити. Що саме стало причиною – з’ясовують слідчі.

Раніше на Рівненщині чоловік чотири доби блукав у лісі і вижив.  З собою мав лише коробку сірників у кишені. Григорій Соловей поїхав по гілля для віників і заблукав у нетрях. Його шукали правоохоронці, лісівники й місцеві жителі.

