Допомога нужденним була сенсом його життя. Згадаймо Олексія Махаринова

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Махаринов став на захист держави до складу 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Махаринова.

Життя захисника України Олексія Махаринова, який виконував бойові завдання на Донецькому напрямку, обірвалося 29 грудня 2024 року. Про це повідомила Львівська міська рада.

Олексій Махаринов народився 23 травня 1986 року у місті Бердянськ Запорізької області. У 2002 році закінчив Середнє професійно-технічне училище №25, здобув професію «Маляр, штукатур».

Після завершення навчання працював спершу на металопереробному заводі. Впродовж останніх чотирьох років був компаньйоном Львівської міської громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».

Сам Олексій Махаринов доєднався до організації, потрапивши у складні життєві обставини, і виявив активну життєву позицію. За словами колег, «допомога нужденним стала сенсом його життя. Він працював на усіх напрямках роботи громадської організації, знайшов тут своїх однодумців та завжди дбав, щоб бездомні Львова були ситі та одягнуті». У вільний час захоплювався кулінарією.

Олексій Махаринов виконував бойові завдання на Донецькому напрямку фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист держави до складу 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

Чин похорону захисника відбувся 27 січня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок воїна з усіма почестями поховали на Личаківському кладовищі.

В Олексія Махаринова залишився шестирічний син, що проживає за кордоном, друзі та колеги.

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