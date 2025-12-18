Головна Країна Кримінал
Резонансне вбивство сина харківського чиновника у Відні: перші фото підозрюваних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Резонансне вбивство сина харківського чиновника у Відні: перші фото підозрюваних
Богдану Ринжуку обрано запобіжний захід
фото: censor.net

Тіло Данила Кузьміна виявили в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі

Сьогодні, 18 грудня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою обом підозрюваним у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна, яке сталося у листопаді в Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію та Офіс генпрокурора.

За даними ЗМІ, першим підозрюваним є 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС Олександр Агоєв. Другим підозрюваним вважають 19-річного Богдана Ринжука – сина відомого на Буковині бізнесмена, ексдиректора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука. У декларації посла України в Болгарії Олесі Ілащук Богдан Ринжук вказаний як її син – хоча насправді вона його мачуха.

Олександр Агоєв, якого підозрюють у співучасті у вбивстві сина заступника мера Харкова
Олександр Агоєв, якого підозрюють у співучасті у вбивстві сина заступника мера Харкова
фото: Суспільне

За даними слідства, 25 листопада 2025 року у Відні підозрювані, діючи за попередньою змовою, під вигаданим приводом домовилися про зустріч із потерпілим, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста. Надалі, в підземному паркінгу, на чоловіка було вчинено напад. Після цього його примусили здійснити переказ коштів із криптовалютного гаманця на суму близько €50 тис. Згодом потерпілого вивезли до іншого району міста, де потім було знайдено його труп з ознаками насильницької смерті.

Ринжук за даними ЗМІ, є пасинком посла України у Болгарії Олесі Ілащук
Ринжук за даними ЗМІ, є пасинком посла України у Болгарії Олесі Ілащук
фото: censor.net

Тіло загиблого виявили в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі. Після звернення родичів щодо зникнення чоловіка австрійські правоохоронні органи негайно розпочали розслідування, яке з перших днів набуло міжнародного характеру.

У результаті спільної роботи правоохоронних органів України та Австрії, а також за активного сприяння Європолу, підозрюваних було оперативно ідентифіковано та затримано на території України. З урахуванням норм міжнародного права та принципу ефективного кримінального переслідування кримінальне провадження щодо підозрюваних здійснюється в Україні.

