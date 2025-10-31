Головна Країна Кримінал
Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Генпрокурор зауважує, що окупант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими
У Литві росіянину висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій

Уперше від початку повномасштабної війни Україна передала до іноземної держави – Литви російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. 30 жовтня Віленський окружний суд за клопотанням прокурора генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. Йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС РФ, якого українські Збройні сили взяли в полон на запорізькому напрямі поблизу Роботине», – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор зауважує, що окупант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими. «Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви», – пояснив він.

За словами Кравченка, у Литві росіянину висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій. Окупант за скоєне може пожиттєво опинитися у вʼязниці.

«Хочу зауважити, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи «Справа України» та партнерству з литовськими колегами. Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу.  Правосуддя відбудеться. Саме про це мав конструктивне спілкування з президентом Литовської Республіки паном Науседою та генеральним прокурором Литви пані Грунскене», – підсумував Кравченко.

Нагадаємо, світова спільнота наблизилася до притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Оприлюднено остаточну редакцію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права.

Теги: злочини проти людяності Литва Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

