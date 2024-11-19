Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1610 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:
- особового складу‒ близько 724050 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9382 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,
- артилерійських систем – 20632 (+46) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2754 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+17)
Активність флоту окупантів станом на 19 листопада:
- У Чорному морі шість ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 16 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1000-й день повномасштабної війни в Україні.
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