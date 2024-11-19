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Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Знищений російський танк у Святогірську на Донеччині, січень 2023 року
фото: Evgeniy Maloletka

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1610 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:

  • особового складу‒ близько 724050 (+1610) осіб,
  • танків ‒ 9382 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20632 (+46) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2754 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3672 (+17)
Втрати ворога у війні станом на 19 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 19 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 листопада:

  • У Чорному морі шість ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 16 суден, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 19 листопада
Активність флоту окупантів станом на 19 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1000-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: війна Генштаб втрати

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