На Дніпропетровщині лелеки облюбували село і наробили клопоту енергетикам

фото з відкритих джерел

В Україну повертаються лелеки, однак разом із цим зростає і небезпека – птахи дедалі частіше облаштовують гнізда на електроопорах. Це становить ризик як для самих пернатих, так і для людей, адже гілки можуть торкатися дротів під напругою. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті «Єдиних новин».

Як розповідають місцеві жителі села Гречане на Дніпропетровщині, птахи почали активно гніздитися тут близько десяти років тому:

Фахівці пояснюють, що зміна умов життя змусила лелек шукати нові місця для гніздування.

«Змінилися дахи домівок, стало менше місця для гніздування, і тому лелека пішов на лінії електропередачі», – розповіла начальниця відділу з екологічної безпеки енергетичної компанії Олена Потапенко.

Гнізда на електроопорах можуть бути смертельно небезпечними. Енергетики кажуть, що вже стикалися з випадками загибелі птахів:

«Років три назад… ми знімали із лінії 10 кВ. Попала лелека туди», – каже майстер бригади повітряних ліній Петро Плейс.

Щоб уникнути нещасних випадків, спеціалісти встановлюють металеві платформи, на які переносять гнізда:

«Гніздо компактно знялося… підніме і хлопці із автовишки закріплять його на опорі. І це в них буде ось такий зазор… 60-70 см до проводів», – пояснює Петро Плейс

Робота потребує значних зусиль, адже іноді вага гнізда сягає сотень кілограмів. За словами екологів, лелеки щороку повертаються до своїх гнізд і постійно їх добудовують.

У межах спеціального проєкту на Дніпропетровщині вже вдалося убезпечити понад 270 гнізд. Водночас із квітня такі роботи призупиняють, адже у птахів починається період гніздування і невдовзі з’явиться потомство.

Нагадаємо, у відомому лелечому гнізді в селі Леляки Пирятинської громади оселилася нова пара птахів. Замість постійних «мешканців» Грицика та Одарки тепер там живуть лелеки, яких назвали Лель і Квітка. 

