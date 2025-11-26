Умєров дав свідчення НАБУ у справі «Міндічгейту»

За словами пресслужби РНБО, Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства

НАБУ викликало секретаря РНБО дати покази у кримінальному провадженні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров дав показання у справі про корупцію в «Енергоатомі», яке розслідує НАБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу РНБО у коментарі «Українській правді».

«Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для подачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства», – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби Умєрова, свідчення він давав 25 листопада. Інші деталі невідомі.

Нагадаємо, підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч вмовляв колишнього міністра оборони Рустема Умєрова вплинути на підлеглих, аби ті підписали документи з прийому бронежилетів для ЗСУ, які мала поставити компанія «Мілікон Юа». За відомостями досудового розслідування, 8 липня 2025 року Міндіч намагався добитися незаконного рішення від ексміністра Умєрова.

Як відомо, 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам.

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. Олександр Цукерман, за версією правоохоронців, також входив до складу злочинної організації та причетний до легалізації коштів корупційного походження. 22 листопада правоохоронці оголосили в розшук Міндіча і Цукермана.