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    Кримінал

    Усі безпілотники над військовими об'єктами будуть збиті, – Міноборони

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    Усі безпілотники над військовими об'єктами будуть збиті, – Міноборони

    Осіб, які запускатимуть або керуватимуть безпілотниками, будуть затримувати і притягувати до відповідальності

    Усі безпілотні літальні апарати, які помітять в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, будуть збиті. Про це повідомляє у Facebook начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексій Чернобай. 

    Як зазначається, осіб, які запускатимуть або керуватимуть безпілотниками, будуть затримувати і притягувати до відповідальності відповідно до чинного законодавства. 

    «Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони України нагадують співгромадянам, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті», - йдеться в повідомленні. 

    Зазначимо, що Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ. 

    У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а  якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію. 

    Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде

    Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

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