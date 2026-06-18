Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Ужгороді викрито депутата на брехні в декларації на майже 78 млн

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
В Ужгороді викрито депутата на брехні в декларації на майже 78 млн
Депутату Ужгородської міськради оголосили підозру через незадекларовані активи та майно на близько 78 млн грн.
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Нацагентство з питань запобігання корупції та прокуратура виявили приховані мільйони та елітний комплекс відомого ужгородського обранця

В Ужгороді спалахнув гучний корупційний скандал: чинного депутата міської ради спіймали на приховуванні майна на астрономічну суму – майже 78 млн грн. Як повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у правоохоронних органах та дані Закарпатської обласної прокуратури, посадовця офіційно запідозрили у масштабних фінансових махінаціях.

За даними слідства, йдеться про майно та активи на загальну суму близько 78 млн грн, які не були належним чином відображені у декларації депутата міськради та власника готельно-ресторанного комплексу «Кілікія» Кілікія Арсена Мелкумяна. Таким чином, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради у недостовірному декларуванні.

Справа в тому, що коли НАЗК провело повну перевірку декларації посадовця за 2024 рік, то виявилось, що депутат «умисно забув» вказати, що користується величезним готельно-ресторанним комплексом «Кілікія», розташованим на околиці Ужгорода. І хоч готельний бізнес Мелкумяна успішно функціонує близько 20 років, проте у фінансових звітах перед державою про нього не було ні слова.

Серед незадекларованих об'єктів виявлено:

  • готель площею понад 1074 кв.м;
  • комплекс лазні;
  • харчовий блок із басейном;
  • кафе-бар та супутня інфраструктура.

За попередніми підрахунками, загальна вартість цієї «непомітної» нерухомості становить майже 50 млн грн.

Окрім прихованих квадратних метрів, правоохоронці зацікавилися і реальними статками родини депутата. У своїй декларації Мелкумян вказав, що вони з дружиною тримають «на руках» готівку у гривневому еквіваленті на суму понад 108 млн грн.

Аналітики НАЗК та слідчі швидко зіставили офіційні доходи подружжя з їхніми «апетитами» і виявилося, що задекларовані мільйони абсолютно не відповідають їхнім фактичним фінансовим можливостям. За підрахунками слідства, офіційно підтверджений обсяг усіх можливих накопичень сімейної пари за 14 років (з 2010 по 2024 роки) міг становити максимум 78,1 млн грн.

Наразі ужгородському обранцю офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей).

Ужгородська окружна прокуратура вже готує клопотання до суду. Правоохоронці наполягатимуть на обранні для Арсена Мелкумяна запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему під час закупівлі безпілотників для Державної прикордонної служби. За даними слідства, посадовець ДПСУ та власник компанії-виробника дронів вимагали $1 млн хабаря за сприяння у постачанні БпЛА та вплив на результати тендерів.

Читайте також:

Теги: корупція депутат Ужгород декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

В Ужгороді викрито депутата на брехні в декларації на майже 78 млн
В Ужгороді викрито депутата на брехні в декларації на майже 78 млн
У Хмельницькому правоохоронець на авто на смерть збив пішохода: розпочато розслідування (фото)
У Хмельницькому правоохоронець на авто на смерть збив пішохода: розпочато розслідування (фото)
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд повернув справу до касації
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд повернув справу до касації
Завершено розслідування проти Януковича та 16 його поплічників
Завершено розслідування проти Януковича та 16 його поплічників
САП звернулася до суду з проханням конфіскувати активи міністра Кулеби
САП звернулася до суду з проханням конфіскувати активи міністра Кулеби
САП взялася за майно ексзаступника Міненерго Хейла, якого судять за хабар в $500 тис.
САП взялася за майно ексзаступника Міненерго Хейла, якого судять за хабар в $500 тис.

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua