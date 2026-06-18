В Ужгороді викрито депутата на брехні в декларації на майже 78 млн

Депутату Ужгородської міськради оголосили підозру через незадекларовані активи та майно на близько 78 млн грн.

Нацагентство з питань запобігання корупції та прокуратура виявили приховані мільйони та елітний комплекс відомого ужгородського обранця

В Ужгороді спалахнув гучний корупційний скандал: чинного депутата міської ради спіймали на приховуванні майна на астрономічну суму – майже 78 млн грн. Як повідомляє «Главком» із посиланням на джерела у правоохоронних органах та дані Закарпатської обласної прокуратури, посадовця офіційно запідозрили у масштабних фінансових махінаціях.

За даними слідства, йдеться про майно та активи на загальну суму близько 78 млн грн, які не були належним чином відображені у декларації депутата міськради та власника готельно-ресторанного комплексу «Кілікія» Кілікія Арсена Мелкумяна. Таким чином, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради у недостовірному декларуванні.

Справа в тому, що коли НАЗК провело повну перевірку декларації посадовця за 2024 рік, то виявилось, що депутат «умисно забув» вказати, що користується величезним готельно-ресторанним комплексом «Кілікія», розташованим на околиці Ужгорода. І хоч готельний бізнес Мелкумяна успішно функціонує близько 20 років, проте у фінансових звітах перед державою про нього не було ні слова.

Серед незадекларованих об'єктів виявлено:

готель площею понад 1074 кв.м;

комплекс лазні;

харчовий блок із басейном;

кафе-бар та супутня інфраструктура.

За попередніми підрахунками, загальна вартість цієї «непомітної» нерухомості становить майже 50 млн грн.

Окрім прихованих квадратних метрів, правоохоронці зацікавилися і реальними статками родини депутата. У своїй декларації Мелкумян вказав, що вони з дружиною тримають «на руках» готівку у гривневому еквіваленті на суму понад 108 млн грн.

Аналітики НАЗК та слідчі швидко зіставили офіційні доходи подружжя з їхніми «апетитами» і виявилося, що задекларовані мільйони абсолютно не відповідають їхнім фактичним фінансовим можливостям. За підрахунками слідства, офіційно підтверджений обсяг усіх можливих накопичень сімейної пари за 14 років (з 2010 по 2024 роки) міг становити максимум 78,1 млн грн.

Наразі ужгородському обранцю офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей).

Ужгородська окружна прокуратура вже готує клопотання до суду. Правоохоронці наполягатимуть на обранні для Арсена Мелкумяна запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему під час закупівлі безпілотників для Державної прикордонної служби. За даними слідства, посадовець ДПСУ та власник компанії-виробника дронів вимагали $1 млн хабаря за сприяння у постачанні БпЛА та вплив на результати тендерів.