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Поліція назвала підприємства, які найчастіше фігурують у справах про незаконне бронювання

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Поліція назвала підприємства, які найчастіше фігурують у справах про незаконне бронювання
Поліція перевіряє можливі схеми незаконного бронювання військовозобов’язаних на комунальних підприємствах та підприємствах критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Найчастіше можливі порушення виявляють на комунальних підприємствах та підприємствах критичної інфраструктури

Національна поліція перевіряє обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних. «Главком» повідомляє про це з посиланням на інтерв’ю тимчасово виконуючого обов’язки голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе для «Цензор.Нет».

За словами Цуцкірідзе, найчастіше у матеріалах щодо можливого незаконного бронювання фігурують комунальні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також підприємства критичної інфраструктури, зокрема паливно-енергетичного комплексу. «Саме їхній статус може бути законною підставою для бронювання працівників», – пояснив Цуцкірідзе.

Однією з поширених схем, за словами очільника Нацполіції, є фіктивне працевлаштування. Людину оформлюють на підприємство, яке має право бронювати працівників, хоча фактично вона там не працює. «Є випадки, коли це за гроші організовують посередники або до інформаційних систем і реєстрів вносять недостовірні відомості», – зазначив він.

Цуцкірідзе наголосив, що такі схеми підривають довіру до механізму бронювання, оскільки через незаконно отриману відстрочку під підозру можуть потрапити й працівники, які мають законні підстави для бронювання. Якщо буде встановлено, що законних підстав для бронювання не було, відстрочку анулюють. Водночас це не означає автоматичної мобілізації людини наступного дня.

«Вона втрачає цю підставу для відстрочки і далі може бути призвана за процедурою, визначеною законом, але це не означає, що людину автоматично мобілізують наступного дня. Вона втрачає цю підставу для відстрочки і далі може бути призвана за процедурою, визначеною законом. З відповідальністю так само не може бути автоматизму. Ми встановлюємо, як саме людина отримала бронювання, які документи подавала, чи брала участь у незаконній схемі і хто цю схему організував. І вже залежно від конкретних дій вирішується питання про адміністративну чи кримінальну відповідальність», – пояснив керівник Нацполіції.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Чернівецькій області правоохоронці викрили схему внесення до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» даних про неіснуючих людей. За даними слідства, упродовж січня–березня 2026 року посадовці ТЦК створили записи про близько 200 вигаданих військовозобов’язаних, після чого оформили фіктивні накази про їхній призов та направлення до військових частин. Згодом цих «призовників» знімали з військового обліку.

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Теги: ухилянти бронювання від мобілізації поліція слідство

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