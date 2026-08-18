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Били та душили людей. 10 військових ТЦК в Одесі отримали підозри

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Били та душили людей. 10 військових ТЦК в Одесі отримали підозри
Військовим повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян
фото: прокуратура України

Слідство встановило щонайменше вісьмох потерпілих, одного з них збили службовим автомобілем

10 військовослужбовцям одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За даними слідства, упродовж кількох місяців військовослужбовці незаконно затримували людей, застосовували проти них сльозогінний газ, били та силоміць доставляли до ТЦК. В одному з епізодів чоловіка під час затримання збили службовим автомобілем. Іншого, як стверджує слідство, душили та били, після чого надягли на нього кайданки й під погрозами вимагали пароль від телефону.

Наразі встановлено щонайменше вісьмох потерпілих. Усіх 10 підозрюваних затримано, їм обрано запобіжні заходи.

Кравченко також звернув увагу, що семеро з 10 підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року та одразу направлені для проходження служби до одеського ТЦК. «Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми», – зазначив генпрокурор.

Він наголосив, що необхідність мобілізації для оборони України не дає права порушувати закон. «Мобілізація – обов’язок. Катування – злочин», – заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, відповідати перед законом мають як ті, хто ухиляється від виконання обов'язку перед державою, так і ті, хто від імені держави застосовує незаконне насильство. «Закон один для всіх», – підсумував він.

Нагадаємо, у квітні в Одесі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. За даними СБУ, фігуранти силоміць затягували людей до службових автомобілів, вимагали в них гроші, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували відправленням «штурмовиками на передову». 

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Теги: підозра знущання Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора Генпрокурор прокурор ТЦК Одеса

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