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Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка
Іванющенко отримав підозру від НАБУ та САП у справі ринку «Столичний»
фото: Уніан

Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Апеляційну палату ВАКС та Центр протидії корупції.

«16 червня 2026 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19.03.2026, якою відмовлено в обранні колишньому народному депутату декількох скликань запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Наразі особа перебуває за межами України», – наголосила Апеляційна палата ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги захисників без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано.

«Суд апеляційної інстанції обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у виді тримання під вартою. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – додається у заяві.

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року НАБУ повідомило підозри Юрію Іванющенку, Владиславі Молчановій, екскерівнику Київського обласного управління Держгеокадастру Миколі Терещенку та ще двом особам підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва вони вирішили вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Мова йде про 9 земельних ділянок загальною площею 18 га. На підставі удаваних правочинів землю продали трьом товариствам, пов’язаним із Молчановою.

У жовтні минулого року ВАКС заочно заарештував Іванющенка. Однак вже в грудні його скасували.

До слова, у березні 2026 року Національне антикорупційне бюро звернулося з проханням до президента України Володимира Зеленського та Служби безпеки ініціювати санкції проти колишнього народного депутата від «Партії регіонів». Мова про Юрія Іванющенка, який є фігурантом справи про махінації із землями ринку «Столичний».

Зауважимо, Юрій Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року та зараз мешкає з родиною в Монако. У січні 2015 року його оголосили в розшук за підозрою у привласненні та заволодінні майном через зловживання службовим становищем, а також у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди посадовцем. У 2017 році Верховний суд України закрив усі кримінальні провадження проти нього. Того ж року його ім’я виключили із санкційних списків ЄС.

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Теги: Юрій Іванющенко Вищий антикорупційний суд

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