ВАКС обрав запобіжний захід помічнику нардепки Скороход

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка

Помічник Скороход носитиме електронний браслет

Сьогодні, 8 грудня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив рішення щодо помічника народної депутатки Анни Скороход, застосувавши до нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн 514 тис. гривень. Це рішення було прийнято за клопотанням детективів НАБУ та погоджене прокурором САП, пише «Главком».

Помічника підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за вплив на введення санкцій РНБО проти компанії-конкурентки.

Крім того, йому накладено низку процесуальних обов'язків, зокрема обов'язок здавати закордонний паспорт, перебувати на виклику у детективів та прокурорів, не залишати Київ без дозволу органів правопорядку, а також носити електронний браслет для контролю.

До слова, 8 грудня, народна депутатка Ганна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із чинним народним депутатом, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тисяч.