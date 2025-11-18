Головна Країна Політика
search button user button menu button

ВАКС заборонив Кириленку виїзд за кордон у відрядження

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ВАКС заборонив Кириленку виїзд за кордон у відрядження
Голова АМКУ не отримав дозволу ВАКС поїхати на міжнародний захід
фото з відкритих джерел

Суд відмовив голові АМКУ у дозволі на участь у заходах Організації економічного співробітництва та розвитку за кордоном

Вищий антикорупційни суд (ВАКС) відмовив Павлу Кириленку, обвинуваченому у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, у дозволі на поїздку до Парижа для участі у заходах ОЕСР. Про це повідомляє ВАКС.

Голова АМКУ Павло Кириленко просив ВАКС надати йому дозвіл на виїзд за кордон для участі у заходах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі. 10 листопада він отримав від організаторів персональне запрошення.

Раніше Кириленко вже намагався скасувати заборону на виїзд за кордон для участі в аналогічних заходах, проте йому було відмовлено і його заміняв інший посадовець АМКУ.

Захисник Кириленка зазначав, що подібні заходи зазвичай відвідують керівники відомств, тоді як прокурор наголосив на можливості участі у заході дистанційно через відеоконференцію.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та його дружини Алли за звинуваченням у недекларуванні майна та пособництві в незаконному збагаченні. Слідство встановило, що у своїй електронній декларації за 2024 рік, коли він вже очолював Антимонопольний комітет, Павло Кириленко не вказав 20 об’єктів нерухомості та автомобіль, які зареєстровані на родичів його дружини, але фактично знаходяться у користуванні сім’ї.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Тоді Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

Згодом Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

Читайте також:

Теги: Антикорупційний суд кордон Павло Кириленко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лондоні невідомі викрали з вантажівки близько трьох тисяч пляшок українського вина
У Лондоні злодії викрали 3 тис. пляшок українського «золота у келиху»
23 жовтня, 18:15
Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
30 жовтня, 01:36
Водій протаранив обидва шлагбауми в пункті пропуску та потрапив на територію Угорщини
На Закарпатті мобілізований протаранив шлагбаум на кордоні та втік в ЄС (відео)
31 жовтня, 15:47
Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
7 листопада, 15:46
Суд постановив тримати під вартою виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
12 листопада, 14:37
Фінляндія розпочала військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ
17 листопада, 16:13
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50
ількість тих, хто виїхав за цей час з України і не повернувся, значна менша за цифру, яку назвала The Telegraph
Польські прикордонники спростували дані про виїзд юнаків 18-22 років з України
4 листопада, 18:48
Повітряні кулі з контрабандою з Білорусі
Білоруський привіт: Литва провела операцію проти контрабанди повітряними кулями
18 листопада, 09:55

Політика

«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
«Робота з пунктами, які можуть змінити багато». Зеленський провів нараду з МЗС
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua