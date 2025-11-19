Головна Країна Політика
«НАБУ вміє зупиняти літаки в повітрі». Лещенко обурений тим, чому Міндічу дали втекти

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«НАБУ вміє зупиняти літаки в повітрі». Лещенко обурений тим, чому Міндічу дали втекти
Бізнесмен Міндіч покинув Україну, Лещенко обурений відсутністю заборони на виїзд
колаж: glavcom.ua

Соратник президента визнав: НАБУ провело круте розслідування, але…

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко обурений тим, що бізнесмену Тимуру Міндічу вдалося покинути Україну, попри розслідування НАБУ. Він підкреслив, що Бюро вміє зупиняти літаки в повітрі, але цього разу таких заходів вжито не було. Про це Лещенко розповів в інтервʼю «Главкому». 

Лещенко прокоментував втечу Тимура Міндіча, фігуранта гучного антикорупційного розслідування: «НАБУ вміє зупиняти літаки в повітрі: кілька років тому вони розвернули в польоті борт з фігурантом справи Приватбанку Володимиром Яценком, коли той летів за межі України. А у випадку з Міндічем цього не сталося – він не мав заборони на виїзд з України з боку правоохоронних органів, які мають всі підстави зупиняти потенційних підозрюваних».

Лещенко зазначив, що не вірить у цій ситуації в умисел НАБУ: «Але по факту Міндіч виїхав, бо не був у стоп-списку на кордоні».

Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону бізнесменом та фігурантом плівок НАБУ Тимуром Міндічем. За словами прикордонників, він легально покинув Україну.

Нагадаємо, що НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.

Теги: Сергій Лещенко НАБУ Енергоатом Антикорупційний суд кордон бізнесмен Тимур Міндіч

