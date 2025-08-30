Вбивство Андрія Парубія у Львові: оголошено спецоперацію «Сирена»

Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові

Сьогодні, 30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора України.

За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію «Сирена».

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Вбивство Андрія Парубія

Зауважимо, сьогодні 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Повідомляється, що постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста.

З місця події вже опубліковано перші кадри.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.