Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру
28-річна лікарка загинула під час підйому на витягу, впавши і вдарившись об металеве огородження
фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки

Керівництво гірськолижного курорту Драгобрат отримало підозри у справі про загибель туристки у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Трагедія сталася 18 січня 2025 року. 28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок разом із друзями.

За даними слідства, під час підйому на витягу дівчина проїхала близько 350 метрів, після чого не втрималася за трос, впала та почала стрімко ковзати вниз схилом. Дівчина на великій швидкості вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами, та загинула на місці події.

Правоохоронні органи провели комплекс експертиз, зокрема експертизу з охорони праці. Її висновки підтвердили, що на момент трагедії керівництво курорту:

  • не забезпечило належний технічний стан огороджень;
  • допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;
  • не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою.

Як повідомлялося, під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозру повідомили керівнику Служби інфраструктури, начальнику відділу та директору підрядника
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів
30 грудня, 2025, 18:44
ДСНС попереджає про лавини середньої небезпеки у Закарпатті
Рятувальники попередили про загрозу лавин у горах
2 сiчня, 16:00
Буковель переповнений: натовп відпочивальників і довгі черги на підйомник
Натовпи відпочивальників і довгі черги на підйомник. Що відбувається на Буковелі (фото, відео)
5 сiчня, 09:49
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
30 грудня, 2025, 15:54
Справа про незаконне привласнення благодійних коштів. Суд передав АРМА понад 10 млн грн
Справа про незаконне привласнення благодійних коштів. Суд передав АРМА понад 10 млн грн
31 грудня, 2025, 16:00
За даними слідства, правоохоронець заволодів коштами державної одноразової грошової допомоги, виплаченої батькові військовослужбовиці Національної гвардії
Обікрав родину загиблої захисниці «Азовсталі». На Прикарпатті викрито поліцейського
2 сiчня, 20:34
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії, а також коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини
Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті: розпочато розслідування
12 сiчня, 16:46
У 2023 році СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді
Суд скасував заставу для Дубінського
27 сiчня, 17:51
Правоохоронці розкрили умисне вбивство
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Вчора, 16:40

Кримінал

Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру
Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura. СБУ викрила «крота» в Силах оборони
Суд зняв електронний браслет з ексочільника «Укренерго» Кудрицького
Суд зняв електронний браслет з ексочільника «Укренерго» Кудрицького
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу
Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua