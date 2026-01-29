Смерть туристки на Драгобраті: керівництву курорту оголошено підозру

28-річна лікарка загинула під час підйому на витягу, впавши і вдарившись об металеве огородження

Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки

Керівництво гірськолижного курорту Драгобрат отримало підозри у справі про загибель туристки у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Трагедія сталася 18 січня 2025 року. 28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок разом із друзями.

За даними слідства, під час підйому на витягу дівчина проїхала близько 350 метрів, після чого не втрималася за трос, впала та почала стрімко ковзати вниз схилом. Дівчина на великій швидкості вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами, та загинула на місці події.

Правоохоронні органи провели комплекс експертиз, зокрема експертизу з охорони праці. Її висновки підтвердили, що на момент трагедії керівництво курорту:

не забезпечило належний технічний стан огороджень;

допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах;

не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Підозрюваним інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

фото: Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура клопотатиме про тримання їх під вартою.

