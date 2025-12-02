СБУ затримала агента РФ з Харкова, матір якого планувала вбивство ветерана ЗСУ (фото)

Харків'янина завербували російські спецслужби, коли він був у Москві

На початку року СБУ затримала матір агента, яка планувала теракт

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала 19-річного харків’янина, який відстежував пункти базування Сил оборони та працював на Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Відомо, що матір затриманого харків’янина у січні 2025 року теж викрило СБУ, коли та планувала підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби. Після цього хлопець виїхав до рідних у Москву, де його помітили російські спецслужби.

У СБУ розповіли, що зловмисника завербувала РФ та відправила назад до України для виконання завдань. «Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу «евакуацію» до рф з врученням відомчої нагороди від фсб та сприянням у вступі до російського вишу. Згодом він прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зловмисник готував звіти для ФСБ про розташування позицій ЗСУ фото: СБУ

Для того щоб дізнатися розташування необхідних локацій, зловмисник обходив потрібну місцевість та фіксував усе на камеру, а також позначав усе на гугл-картах. Згодом він створював звіт для ФСБ та додавав до нього власні коментарі. Однак СБУ вдалося викрити його діяльність, агента затримали за місцем проживання. Під час обшуку в його помешканні знайшли мобільний телефон, де були зазначені геолокації українських об’єктів та чат з куратором від російських спецслужб.

Зловмисник фіксував потрібні локації на камеру та позначав їх на гугл-картах для ФСБ фото: СБУ

«Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», – йдеться у заяві. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора. За даними слідства, він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за наказом РФ.Спецоперацію з викриття відбулася на початку жовтня.

Повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у регіоні. За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини.