Викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Під час обшуків за місцем роботи фігуранта виявлено документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації
Уся партія бракованої продукції вилучена з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників

Служба безпеки та Офіс Генпрокурора у взаємодії з Міністром оборони України викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру гендиректору запорізької компанії, який поставив до ЗСУ оптову партію бракованого спорядження на 60 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, йдеться про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок для потреб сухопутних підрозділів українських військ. Експертиза підтвердила непридатність відповідної амуніції для використання у навчальних та бойових умовах.

За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони. Однак, замість якісної продукції, передбаченої умовами підписаних угод, підрядник відвантажив замовникам повністю браковане спорядження, яке не відповідає вимогам безпеки. При цьому організатор оборудки отримав всю суму бюджетних коштів, передбачених за амуніцію.

Під час обшуків за місцем роботи фігуранта виявлено документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі вся партія бракованої продукції вилучена з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників. Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше на Дніпропетровщині Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затримано гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка, які поставили до ЗСУ партію бракованих мін.

Теги: СБУ ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
