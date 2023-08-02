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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому міністру екології

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому міністру екології
Микола Злочевський
фото з відкритих джерел

Суд наклав на Миколу Злочевського штраф у розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про винуватості між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це інформує пресслужба САП.

«Прокурором при вирішенні питання про укладення даної угоди про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 470 КПК України враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання особі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія Дронів. Також обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

Суд призначив йому основне покарання у вигляді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялося, що слідчі Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Теги: армія прокурор штраф Антикорупційний суд вирок

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