Новий заступник Цивінського отримав високі виплати перед переходом із НАБУ до БЕБ

Павло Буздиган відповідає у Бюро економічної безпеки за координацію роботи детективів та досудові розслідування

Новий заступник директора Бюро економічної безпеки Павло Буздиган отримав значні виплати перед переходом із Національного антикорупційного бюро України до БЕБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з документом, 22 серпня Буздиган отримав від НАБУ майже 883 тис. грн.

витяг із реєстру декларацій

Також за декларацією, у 2024 році Буздиган отримав заробітну плату від НАБУ в розмірі 1,9 млн грн. Колишній детектив НАБУ має будинок у Хмельницькій області, а його дружина Марія Буздиган є власницею двох квартир у Києві та Одесі.

витяг із реєстру декларацій

У 2024 році дружина вже ексдетектива НАБУ заробила 340 тис. грн. Також Буздиган має акції відомих компаній. В її автопарку Honda Accord 2015 року випуску, яку придбали в кінці 2023 року.

Сам Буздиган минулого року продав свою Honda Accord 2000 року, а дружина продала автомобіль Chrysler Grand Voyager.

Зауважимо, Павло Буздиган народився у 1988 році в Кам’янці-Подільському, має освіту у сфері права та правоохоронної діяльності. З 2006 по 2017 рік він проходив службу на оперативних, слідчих та керівних посадах у податковій міліції України, на базі якої потім було створено БЕБ. Після цього він приєднався до НАБУ, де здобув значний досвід у боротьбі з економічними злочинами.

Нагадаємо, Буздиган із 2017 по 2025 рік працював у НАБУ на посадах старшого детектива та керівника підрозділу детективів. У серпні 2025 року він отримав призначення заступником директора Бюро економічної безпеки.

Новий директор БЕБ Олександр Цивінський, який до цього очолював підрозділ детективів у НАБУ, розпочав масштабний аудит відкритих кримінальних проваджень. Саме Буздиган тепер відповідатиме за координацію роботи детективів та досудові розслідування у БЕБ.

Раніше «Главком» писав, що головна бухгалтерка Бюро економічної безпеки отримала грошовий подарунок від сина.