В Одесі суд відправив під варту військових ТЦК за викрадення чоловіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
В Одесі суд відправив під варту військових ТЦК за викрадення чоловіка
Фігуранти вимагали у потерпілого $6 000
фото: Київський районний суд Одеси

За версією слідства, під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі міста підозрювані незаконно позбавили волі чоловіка

В Одесі суд заарештував трьох працівників територіального центру комплектування та члена громадської організації. За даними слідства, вони вимагали хабар за «вирішення питання» з мобілізацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київського районного суду Одеси.

Одеський суд обрав запобіжний захід для чотирьох підозрюваних – трьох співробітників ТЦК та СП і представника громадської організації. Суд постановив взяти їх під варту без права внесення застави.

В Одесі суд відправив під варту військових ТЦК за викрадення чоловіка фото 1

За версією слідства, під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі міста підозрювані незаконно позбавили волі чоловіка. Використовуючи фізичний примус, його силоміць посадили до автобуса та близько години возили містом.

Паралельно з цим фігуранти вимагали у потерпілого $6 000. За ці гроші вони обіцяли не доставляти чоловіка до районного ТЦК та «вирішити питання» з мобілізацією.

Раніше на Тернопільщині Спецпрокуратура притягнула до адміністративної відповідальності військовослужбовця ТЦК за перевищення службових повноважень щодо цивільного. Посадовець ТЦК лаявся та застосував фізичну силу. 

Нагадаємо, на Волині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який за гроші знімав військовозобов’язаних із розшуку. Один з військовозобов'язаних мав заплатити представнику ТЦК $3 тис. за зняття його з розшуку. Під час одержання коштів почадовця затримало ДБР. 

Також повідомлялося, що Міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. Новому міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

